Foncière Magellan recrute un directeur des partenariats banques privées

(NEWSManagers.com) - Foncière Magellan a annoncé mercredi 24 novembre l' arrivée de Régis Négrail en tant que directeur des partenariats banques privée. Il aura la responsabilité de la promotion de l' offre de la société de gestion auprès de cette clientèle et l' animation des partenariats.

Diplômé de la faculté de droit de Clermont-Ferrand Régis Négrail a démarré sa carrière chez Keops en tant que directeur de bureau. Il a ensuite travaillé deux ans chez King Sturge en tant que directeur investissement et agence, puis a rejoint les équipes de Pegase Partners Group en 2008 en qualité de directeur commercial. En 2010, il intègre les équipes d' Aeria Immobilier en tant que gérant. Deux ans plus tard, il débarque chez Indosuez Wealth Management pour prendre en charge l' offre immobilière.

Foncière Magellan a également recruté Guillaume Hilaire en qualité de directeur du développement institutionnel. L' intéressé s' occupera de gérer la levée et la structuration des fonds institutionnels.

Titulaire d' un Master 2 de management gestion commerce de l' IFAG de Toulouse et d' un Master spécialisé banque et ingénierie financière obtenu à l' ESC de Toulouse, Guillaume Hilaire a d' abord travaillé pendant trois ans chez Société Générale Gestion en tant que chargé d' affaires. Il a ensuite occupé le poste de responsable commercial auprès de la clientèle institutionnelle chez Amundi pendant six ans, avant d' être responsable du développement institutionnel chez Perial de 2016 à 2018. Il rejoint Swiss Life AM en septembre 2019, en qualité de responsable de la clientèle institutionnelle.