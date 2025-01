Foncière Inea : des revenus locatifs en croissance de 15,5% en 2024

(AOF) - Toujours portée par une double dynamique (la livraison progressive de ses opérations en cours de construction et la performance locative de son parc en exploitation), Inea affiche une très solide croissance de 15,5% de son chiffre d’affaires en 2024 sur un an. Près de la moitié de cette augmentation (7,1%) s'explique par la variation du patrimoine en exploitation (livraisons et acquisitions, minorées des cessions). A périmètre constant, la progression des revenus locatifs a été de 8,4% ; l'effet de l'indexation sur les seuls loyers nets étant de 5,7%.

Ainsi, la contribution des nouveaux immeubles livrés ou acquis entre 2023 et 2024, à savoir 8 opérations de bureaux et 4 parcs d'activités, a été de 5,6 millions d'euros sur la période. Au dernier trimestre de l'année 2024 notamment, Inea a réceptionné le parc d'activités Olea à Mérignac (6.022 m²) et l'ensemble de bureaux Atravaia à Aix-en-Provence (5.363 m²).

En 2025, Inea bénéficiera encore de l'apport de nouveaux actifs, avec la livraison d'ici septembre des immeubles de bureaux Nexus à Montpellier (8.533 m²), des parcs d'activités Hennequin et Papin à Trappes (9.367 m²) et de la seconde tranche du parc d'activités Innovespace à Chalifert (7.765 m²) ; des opérations à qui représentent près de 26.000 m² et 3,8 millions d'euros de loyers nets sur base annuelle.

