Foncière Inea cède une plateforme et relève un objectif

(AOF) - Foncière Inea a cédé une plateforme logistique de près de 14 700 m² détenue par sa filiale Flex Park et située à Saint-Ouen-L’Aumône dans le 95. La transaction, d’une montant de 15 millions d’euros, s’inscrit dans la stratégie d’arbitrage initiée par Inea en début d’année.

Philippe Rosio, président-directeur général, a indiqué que cette " cession nous permet de relever significativement la perspective de croissance minimale du cash-flow/action sur l'exercice, de +10 % initialement à +40 % désormais. La poursuite de cette politique d'arbitrages ciblés favorisera l'amélioration de la structure financière de la société. "

