Foncière INEA a publié un résultat très proche des attentes d'Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:53
Foncière INEA a publié un résultat net récurrent / action à 2,58 EUR ( 5,4%), très proche des attentes d'Oddo BHF et qui reflète pour l'analyste une performance opérationnelle résiliente dans un contexte d'attentisme sur les bureaux en régions.
Selon Oddo BHF, le cash-flow 2025 (i.e. RNR produit cessions) s'établit à 4,7 EUR / action, soit une hausse de 53%, supérieure à la guidance " relevée à 40% en fin d'année " et permet à la société de confirmer le versement d'un dividende stable à 2,70 EUR, soit un taux de distribution de 53% sur la base du CF / action et de 105% sur la base du RNR / action.
Oddo BHF estime que Foncière INEA se montre confiant sur ses perspectives 2026 et au-delà à travers la mise en oeuvre de deux objectifs opérationnels qui doivent permettre à terme d'améliorer le profil de la société.
"Elle vise tout d'abord un cash-flow / action 2026 compris entre 4,6 EUR et 5,0 EUR du fait de sa confiance à poursuivre sa politique d'arbitrages en 2026, et elle réitère sa confiance pour améliorer son taux d'occupation à CT et MT" souligne Oddo BHF.
Foncière INEA estime que la dynamique locative est bonne sur les parcs d'activité tandis que ses bureaux devraient bénéficier à terme de la pénurie d'offre locative neuve en régions lorsque le marché reprendra des couleurs.
Selon Oddo BHF, la publication est globalement en ligne et traduit un rendement dividende attractif de 8,0% et un potentiel de revalorisation à MT avec la réouverture du marché locatif des bureaux en régions.
