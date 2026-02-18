Fournisseurs d'énergie: Alterna Energie grandit en achetant le portefeuille français du Suédois Vattenfall

( TT News Agency / PONTUS LUNDAHL )

Le fournisseur français d'énergie renouvelable Alterna énergie a décidé d'acheter les activités françaises du suédois Vattenfall, pour "doubler" son portefeuille de clients et devenir "un des principaux acteurs du marché français", a-t-il annoncé dans un communiqué dont l'AFP a pris connaissance mercredi.

Alterna énergie a "finalisé" cette opération auprès de l'énergéticien détenu à 100% par l'Etat suédois, qui lui permet d'atteindre "les 10 TWh d'énergie livrés par an à près de 350.000 clients".

Le fournisseur alternatif basé à Poitiers "double son portefeuille (...) et se positionne désormais comme le 4e fournisseur français d'électricité sur le marché national", indique-t-il.

Cette acquisition, au terme de laquelle l'activité française de Vattenfall "deviendra filiale à 100%" d'Alterna énergie, "n'a aucun impact ni pour les clients de Vattenfall en France ni pour ceux d'Alterna énergie, leurs contrats se poursuivent sans changement", a tenu à rassurer l'énergéticien français.

La réalisation de l'opération, dont le montant n'a pas été précisé, demeure soumise à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence dans les prochaines semaines.

Le groupe avait annoncé en juin un plan d'investissement de 1,5 milliard d'euros visant à "doubler ses activités de production, d'agrégation et de commercialisation d'énergie renouvelable d'ici 2030, en priorisant l'électrification des usages", a-t-il rappelé.

Alterna énergie souligne la "complémentarité" des deux portefeuilles, qui vont lui permettre de devenir "incontournable sur l'ensemble des segments de marché de la fourniture d'énergie : TPE, PME, ETI, grands groupes, industrie et tertiaire, collectivités territoriales, marché des particuliers".

Le groupe entend "couvrir 100% de la consommation de ses clients, chaque mois de l'année, grâce aux énergies renouvelables" en s'appuyant sur plus de 1.000 producteurs d'énergie renouvelable partenaires (éolien, solaire, hydro, biométhane).