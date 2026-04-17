Focus sur notre portefeuille Offensif en forte hausse

Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)

Le 16 avril 2026

Les plus grands indices boursiers mondiaux ont renoué cette semaine avec leurs plus hauts niveaux historiques. Aux Etats-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq ont désormais dépassé leur précédent record atteint en janvier dernier. Même chose pour le Nikkei 225 japonais qui court vers les 60.000 points. En Europe, l'EuroStoxx 50 n'est également plus très loin de ses sommets. Seule la Bourse chinoise reste à la traîne, pénalisée par la faiblesse de la consommation interne et par le blocage du détroit d'Ormuz dont dépend l'essentiel de l'approvisionnement de la Chine en gaz et produits pétroliers.

La guerre en Iran n'est pas terminée, mais les investisseurs prennent déjà position en vue d'un accord de cessez-le-feu et d'un retour progressif à la normale des conditions de navigation dans le golfe Persique. La réaction des marchés est classique. A son habitude, la Bourse n'a pas attendu pas un règlement complet du conflit pour repartir de l'avant. L'heure n'est pas à l'analyse des conséquences économiques à moyen terme du conflit, ni à la prise en compte de la menace inflationniste que les économistes voient arriver à grand pas ou de la hausse tendancielle des taux d'intérêt. La chasse aux bonnes affaires sur les valeurs ayant le plus baissé constitue la seule préoccupation du marché.

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Nous effectuons cette semaine un point spécifique sur notre portefeuille Offensif, sur lequel nous avons multiplié les arbitrages au cours des trois dernières semaines. Depuis le début de l'année ce dernier ressort en hausse de 14,07%, comparé à une progression de 1,39% du CAC 40. L'écart est spectaculaire, il est le résultat d'une gestion résolument active orientée vers la recherche des valeurs qui étaient les mieux placées pour rebondir dès les premiers signes d'apaisement sur le plan militaire d'abord et diplomatique ensuite. Nous observons depuis quelques temps une nette remontée des valeurs technologiques européennes dans le sillage de celles cotées sur le Nasdaq aux Etats-Unis, alors que les valeurs énergétiques ayant pleinement profité du déclenchement du conflit commencent à s'essouffler. Dans le reste de la cote, seules les valeurs ayant beaucoup souffert, comme celles appartenant au secteur automobile et les financières, sont aujourd'hui plébiscitées. Les arbitrages récents effectués dans le portefeuille Offensif s'inscrivent directement dans cette tendance.

La performance du portefeuille s'est, cette semaine, nettement renforcée par le bond spectaculaire de 20,35% des actions Aixtron AG, intervenu mercredi, après que cet équipementier allemand pour l'industrie des semi-conducteurs a relevé ses prévisions annuelles. La société a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, même chose pour la marge opérationnelle ressortie à 42%. Ses dirigeants précisent que la demande reste forte et anticipent une poursuite de cette tendance dans les mois à venir. Aixtron est, aujourd'hui, la ligne la plus importante du portefeuille, les titres acquis fin novembre 2025 font aujourd'hui ressortir une plus-value latente de 115%.

La deuxième position du portefeuille est constituée de 20 actions du géant hollandais des équipements de fabrication de semi-conducteurs, ASML Holding acquises en début d'année et faisant apparaître une plus-value également substantielle de 42%. Le groupe, désormais leader mondial de son secteur, a publié un profit net trimestriel en hausse de 15% et a revu ses prévisions à la hausse. Cette publication a curieusement été accueillie par une baisse du titre en milieu de semaine, les analystes ayant considéré que cette publication était tout juste conforme aux attentes. Nous conservons l'intégralité de la ligne, car ASML Holding n'a sans doute pas encore épuisé tout son potentiel d'appréciation.

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Trois autres valeurs technologiques européennes sont également présentes dans le portefeuille Offensif, il s'agit tout d'abord de STMicroelectronics, avec 600 actions du fabricant de puces électroniques acquises fin mars et qui apparaissent déjà en progression de plus de 20%. Le groupe franco-italien devrait publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Dans le même secteur nous avons acquis, ce jeudi, 1.000 actions Dassault Systèmes, une valeur totalement massacrée ayant baissé de 22% depuis le début de l'année. Le titre a fait l'objet de plusieurs recommandations négatives à la suite de la publication de résultats annuels de bonne facture, mais ceux-ci se sont révélés inférieurs aux attentes. Les prévisions de la direction ont par ailleurs été jugées trop conservatrices. La sanction boursière nous paraît d'autant plus exagérée, que le groupe français commercialise des logiciels très complexes et intégrés au processus industriel peu susceptibles d'être disruptés par l'IA, comme cela peut être le cas pour les éditeurs de logiciels à faible valeur ajoutée. Nous avons aussi acheté 1000 actions Soitec, le fabricant grenoblois de composants sur plaque de silicium, dont le cours s'est déjà très fortement redressé depuis un mois, après sa descente aux enfers de l'an dernier. Les relais de croissance rendus possibles par de nouvelles utilisations de ses produits dans le cadre de l'IA permettent d'espérer un retour de la valeur à ses meilleurs niveaux.

Après la Tech, les valeurs appartenant au vaste secteur de l'énergie constituent le deuxième pilier de notre portefeuille Offensif. La composante purement pétrolière du portefeuille, avec Vallourec et Saipem, a très bien fonctionné, mais on peut penser qu'avec les espoirs d'apaisement du conflit iranien l'essentiel du parcours est maintenant réalisé. Nous restons en revanche plutôt confiant sur une affaire, comme Schneider Electric, spécialisée dans l'efficience énergétique dans le domaine électrique qui a le vent en poupe, grâce notamment à la multiplication des « data centers » liés, là aussi, au développement de l'IA dans le monde.

Nos deux géants allemands de l'énergie électrique, E-On et RWE, sont également bien placés pour profiter de la forte demande d'électricité en Europe du Nord. Même chose pour notre acquisition récente de 300 actions SMA Solar Technology AG, acteur majeur des énergies alternatives outre Rhin. Son cours affiche déjà un gain de 23% depuis son entrée en portefeuille le 26 mars 2026. Dans un domaine connexe, le français Rubis spécialisé dans la distribution de GNL et d'essence, ainsi que dans le stockage, réalise un bon parcours. Le groupe ne devrait faire état de son chiffre d'affaires trimestriel qu'au début du mois de mai, les analystes seront attentifs à l'effet prix à la fois sur le niveau d'activité et sur les marges.

A l'exception d'Imerys, en baisse de 10% depuis son entrée en portefeuille début janvier, toutes nos autres valeurs sont dans le vert. C'est le cas d'Allianz, de BNP Paribas, d'Emeis, d'Euronext, de Michelin, de Rexel, de Saint Gobain et de Thales. Une mention spéciale pour ArcelorMittal, une position renforcée à titre purement spéculatif fin novembre, qui évolue très favorablement avec un gain moyen de 46,7%.

Un bémol toutefois, si le portefeuille Offensif surperforme largement le CAC 40 sur trois mois et un an, il ne parvient pas à le battre sur plus longue période. Sur cinq ans, il se fait distancer de sept points de pourcentage par l'indice de référence de la Bourse de Paris. Sur cette distance, le Défensif fait mieux. A méditer…

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine