Focus sur d'éventuelles baisses de taux au-delà de septembre en vue de la réunion de la Fed

S&P 500 stable, Nasdaq en hausse, Dow Jones en baisse

Le secteur technologique est en tête des gains de l'indice S&P 500; les matériaux sont les plus en baisse

Hausse du dollar, de l'or, du brut et du bitcoin

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente pour atteindre environ 4,07%

FOCUS SUR LES ÉVENTUELLES RÉDUCTIONS DE TAUX AU-DELÀ DE SEPTEMBRE EN VUE DE LA RÉUNION DE LA FED

La Réserve fédérale devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine, et les investisseurs pourraient se concentrer sur les indices de la Fed concernant le nombre de réductions supplémentaires probables pour le reste de l'année.

"En ce qui concerne les prévisions de taux d'intérêt 'dots', nous pensons que la médiane pour cette année continuera à indiquer une réduction supplémentaire au-delà de l'action attendue la semaine prochaine, mais il y a un risque de deux réductions supplémentaires, écrit Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JP Morgan.

En outre, la déclaration de la Fed et les commentaires du président de la Fed Jerome Powell par la suite sont susceptibles de "noter les risques accrus de baisse de l'emploi pour justifier le mouvement attendu", note-t-il. Les attentes d'une baisse des taux de la Fed en septembre ont fortement augmenté après la faiblesse du rapport sur l'emploi aux États-Unis en juillet.

De même, les économistes de BofA écrivent dans une note vendredi que la Fed "a annoncé une réduction de 25 points de base lors de sa réunion de septembre" et que les investisseurs examineront le résumé des projections économiques de la Fed et écouteront les commentaires "pour évaluer le rythme et l'ampleur des réductions à venir."

"Nous pensons que les points médians de 2025 et 2026 montreront des réductions de 50 points de base chacun. Le risque est de 75 points de base en 2025", écrivent-ils.

En outre, la caractérisation par Powell du ralentissement du marché du travail - cyclique ou structurel - et de l'inflation - ponctuelle ou persistante - devrait fournir des indices sur sa trajectoire politique prévue, écrivent les économistes de BofA.

Après les données de jeudi, en particulier un rapport montrant que les demandes d'allocations chômage ont fortement augmenté la semaine dernière, les prix des contrats à terme sur les taux ont reflété les paris sur trois réductions consécutives d'un quart de point des taux de la Fed, une à chaque réunion avant la fin de l'année, en commençant par la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre.

(Caroline Valetkevitch)

