Focus Entertainment : "Press play to accelerate" / Nouvelle initiation de couverture

Créé en 1995, Focus Entertainment est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa vocation première est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets.



Ces dernières années, le Groupe est entré dans une stratégie d’acquisition de studios afin de développer son expertise en matière de développement de jeux, de sécuriser durablement ses IPs (propriétés intellectuelles) et d’assurer le développement de plusieurs jeux de ses franchises. Fort de l’intégration de 7 studios, Focus dispose aujourd’hui d’un véritable savoir-faire sur toute la chaîne de valeur du jeux vidéo, de sa conception à sa commercialisation.



Focus devrait pouvoir capitaliser sur l’exercice 2023/24 sur 1/ la contribution importante de son Back Catalogue tout au long de l’année, 2/ les sorties de nouveaux jeux vidéo avec potentiellement trois très grosses sorties en fin d’exercice et 3/ l’intégration de Dovetail en année pleine.



Fort de ces éléments et confiant dans la trajectoire du Groupe ces prochaines années, nous initions la couverture de Focus Entertainment avec un OC de 62,00 € et une recommandation à Achat.