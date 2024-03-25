Fnac Darty-Résultat de l'offre de rachat des obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026

Fnac Darty SA FNAC.PA :
* ANNONCE LE RÉSULTAT DE SON OFFRE DE RACHAT EN NUMÉRAIRE DE SES OBLIGATIONS SENIOR EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2024 ET 2026
* LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON EST PRÉVUE POUR LE 28 MARS 2024
* L'OFFRE PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉE DE EUR 550 MLNS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2029 PORTANT UN TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL FIXE À 6,000 % ET L'OFFRE DE RACHAT SERONT RÉALISÉES SIMULTANÉMENT À LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON
* ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS EXISTANTES RACHETÉES DANS LE CADRE DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT ANNULÉES ET NE SERONT NI VENDUES NI ÉMISES À NOUVEAU
* LA SOCIÉTÉ PRÉVOIT DE REMBOURSER L'INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS 2024 EXISTANTES NON RACHETÉES DANS LE CADRE DE L'OFFRE DE RACHAT À UN PRIX DE 100 % APRÈS LE CLOSING DE L'OFFRE DE RACHAT
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA
(Rédaction de Gdansk)
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