Fnac Darty: relève son objectif de ROC 2024

(CercleFinance.com) - Les ventes du 3ème trimestre s'élèvent à 1 849 millions d'euros, en croissance de +0,5% en données publiées et -0,6% en données comparables.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5 238 millions d'euros, soit +1,0% en données publiées et -0,2% en données comparables.



L'activité de la zone France et Suisse est quasi stable à -0,4% en données comparables (-1,2% sur le seul 3ème trimestre).



En Péninsule Ibérique, les ventes affichent une croissance de +1,8% en données comparables (avec une performance de +5,7% sur le seul 3ème trimestre).



L'activité de la zone Belgique et Luxembourg est quasi stable à de -0,4% en données comparables (-1,9% sur le 3ème trimestre).



le Groupe relève son objectif de Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024, il est attendu supérieur à 180 millions d'euros contre au moins égal à celui de 2023 (171ME) précédemment.



Le Groupe confirme par ailleurs son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180ME en 2024.





