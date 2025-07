Fnac Darty: réduit légèrement ses pertes nettes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 18:04









(Zonebourse.com) - Le groupe Fnac publie un chiffre d'affaires de 4480 ME au titre du 1er semestre, en hausse organique (soit excluant les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins) de 0,7% et de +32,2% en publié.



La marge brute ressort à 1295 ME avec un taux de marge brute de 28,9%, en hausse de 60 points de base par rapport au S1 2024 comparable, résultant principalement de la contribution croissante des activités de services.



Par ailleurs, l'EBITDA courant s'élève à 189 ME, soit une croissance de près de 1% par rapport au 1er semestre 2024 comparable

.

Après prise en compte des dépréciations et amortissements (et notamment 163 ME au titre de l'application de la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant atteint -56 ME au 1er semestre 2025 contre -49 ME au 1er semestre 2024 comparable.



Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à -86 ME, contre -95 ME un an plus tôt en comparable.



'Nous avons réalisé un deuxième trimestre très dynamique, porté par la croissance soutenue du e-commerce et des services, le lancement d'une nouvelle console de gaming et une excellente réactivité face à la demande significative liée aux vagues de chaleur du mois de juin. Nous sommes confiants dans notre réussite au second semestre et le succès de nos temps forts commerciaux', a commenté Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty.



Pour 2025, le groupe estime que le taux de marge opérationnelle comparable (après prise en compte de l'intégration d'Unieuro et de la déconsolidation des activités Billetterie) devrait progresser de 15 bps, pour atteindre 2,0% au 31 décembre 2025 (contre 1,8% en 2024).







Valeurs associées FNAC DARTY 32,3500 EUR Euronext Paris +1,41%