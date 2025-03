Fnac Darty: obligation senior de 300 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé lundi le lancement d'une émission de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032, une opération destinée au rachat d'Océanes.



Dans un communiqué, le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers indique que les nouvelles obligations seront traitée sur un pied d'égalité ('pari passu') avec ses obligations senior à haut rendement à échéance 2029.



Elles afficheront également un traitement équitable avec les autres emprunts senior du groupe, entre autres avec la ligne de crédit conclue avec la Banque européenne d''investissement (BEI).



Fnac Darty explique qu'il prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre en vue de racheter ses obligations convertibles (Océanes) dans le cadre d'une invitation de rachat visant à refinancer la part du prix d'acquisition de l'italien Unieuro payée en numéraire.



Le reliquat du produit de l'offre sera affecté à ses besoins généraux.



Fnac Darty déclare par ailleurs avoir obtenu l'accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable ainsi que sa facilité de crédit différé (DDTL) à mars 2030.



S'y ajouteront désormais deux options d'extension, d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande de la société et sous approbation des prêteurs.



Il est prévu en outre que certains termes et conditions de ces crédits soient modifiés afin de refléter notamment le nouveau profil du groupe à la suite de l'acquisition d'Unieuro.



Aucune des deux lignes de crédit n'est tirée à date.



Enfin, l'agence S&P a confirmé sa notation 'BB+' avec une perspective relevée à 'stable' contre 'négative' auparavant, invoquant la solidité des

performances opérationnelles, le renforcement de la position concurrentielle et la politique financière 'prudente et maîtrisée' du groupe.



En Bourse, l'action Fnac Darty gagnait 0,4% lundi vers 9h30.





