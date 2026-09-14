Fnac Darty nomme Marie Cobessi à la tête de la Société Française du Livre

Le groupe Fnac Darty annonce la nomination de Marie Cobessi au poste de Directrice Générale de la Société Française du Livre (SFL), à compter du 1er septembre 2026.

Filiale de Fnac Darty, la Société Française du Livre est un partenaire historique des collectivités, établissements scolaires, médiathèques, bibliothèques, universités, musées, entreprises et professionnels du livre. Elle contribue chaque année à faciliter l'accès à plusieurs millions d'ouvrages auprès de lecteurs de tous horizons.

La SFL accompagne ses clients dans la simplification de leurs achats de livres et l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement, tout en assurant la livraison sur l'ensemble du territoire et l'accès à la totalité de la production éditoriale française.

Dans ses nouvelles fonctions, Marie Cobessi aura pour mission de poursuivre le développement de la SFL et d'accompagner la transformation de ses activités, avec notamment l'ambition de renforcer son positionnement sur le marché du livre auprès des clients professionnels.

Diplômée de l'EMLYON Business School, Marie Cobessi débute sa carrière dans le conseil, où elle accompagne pendant plus de dix ans de grands acteurs du retail dans leurs projets de transformation et d'amélioration de la performance.

Elle rejoint le groupe Fnac Darty en 2020 au sein de la Direction de la Stratégie, avant d'intégrer la Direction Réparation & Durabilité en tant que Directrice de la Transformation & Performance. Depuis 2024, elle occupait le poste de Directrice de Zone de la Livraison Dernier Kilomètre, avec la responsabilité de plusieurs plateformes opérationnelles. A ce titre, elle a notamment piloté des transformations visant à renforcer la qualité de service, la satisfaction client et la performance des équipes.