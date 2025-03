Fnac Darty : lancement d'une offre d'obligations senior de 300 millions d'euros

(AOF) - Fnac Darty a annoncé le lancement d'une offre d’obligations senior à taux fixe à échéance 2032 d’un montant en principal total de 300 millions d’euros. Les nouvelles obligations seront pari passu avec les obligations senior à haut rendement à échéance 2029 de la société et avec les autres emprunts senior de la Société, notamment sa ligne de crédit renouvelable, sa ligne de crédit avec la Banque européenne d’investissement et sa ligne de crédit additionnelle bancaire non tirée sous la forme d’un delayed-draw term loan.

La société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations pour racheter ses obligations convertibles (OCEANE) dans le cadre d'une invitation de rachat (l'" Invitation de Rachat ") que la Société envisage de lancer, pour refinancer la part du prix d'acquisition d'Unieuro payée en numéraire par la Société et pour payer les frais et dépenses liés à l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations.

Le reliquat du produit de l'offre d'émission des nouvelles obligations sera affecté aux besoins généraux du groupe

