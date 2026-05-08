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Fnac Darty : feu vert de l'AMF à l'offre de Daniel Kretinsky
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 08:31

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hieravoir approuvé le projet d'offre publique déposé par EP FR Holdco, la société de Daniel Kretinsky, visant le distributeur.

Selon le communiqué publié par le régulateur, EP Group propose 36 euros en numéraire pour chaque action Fnac Darty et 81,12 euros pour chaque Oceane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes).

L'offre vise l'ensemble des titres non encore détenus par EP Group et Vesa Equity Investment, qui contrôlent déjà de concert 28,45% du capital et des droits de vote du distributeur. Elle porte également sur les actions auto-détenues par Fnac Darty, les titres indisponibles détenus par le directeur général Enrique Martinez ainsi que les actions susceptibles d'être émises avant la clôture de l'opération.

Au total, l'OPA pourrait concerner jusqu'à 20 642 133 actions, un nombre pouvant être porté à 21 728 044 en cas d'émission de nouveaux titres durant la période d'offre. Les 564 098 Oceane actuellement en circulation sont également visées.

L'AMF souligne par ailleurs qu'EP Group ne prévoit ni retrait obligatoire ni radiation de la cote des actions et des Oceane de Fnac Darty à l'issue de l'opération, même si les conditions nécessaires étaient réunies.

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