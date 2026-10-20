Fnac Darty-Clôture de l’offre publique d’EP Group le 9 novembre 2026

Fnac Darty SA FNAC.PA :
* OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP CLÔTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE LE 9 NOVEMBRE 2026
* L'OFFRE SERA RÉOUVERTE PENDANT AU MOINS 10 JOURS DE NÉGOCIATION EN CAS DE SUCCÈS
* LE PRIX DE L'OFFRE EST DE 35 EUR PAR ACTION APRÈS LE PAIEMENT LE 5 JUIN 2026 D'UN DIVIDENDE 2025 DE 1 EUR PAR ACTION ET DE 81,16 EUR PAR OCEANE
Texte original nGNE2xBfVf
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(Rédaction de Gdansk)
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