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Fnac Darty-Clôture de l’offre publique d’EP Group le 9 novembre 2026
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:49

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Fnac Darty SA FNAC.PA :

* OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP CLÔTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE LE 9 NOVEMBRE 2026

* L'OFFRE SERA RÉOUVERTE PENDANT AU MOINS 10 JOURS DE NÉGOCIATION EN CAS DE SUCCÈS

* LE PRIX DE L'OFFRE EST DE 35 EUR PAR ACTION APRÈS LE PAIEMENT LE 5 JUIN 2026 D'UN DIVIDENDE 2025 DE 1 EUR PAR ACTION ET DE 81,16 EUR PAR OCEANE

Texte original nGNE2xBfVf

Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)

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