Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

Logo de l'enseigne dédiée au bien-être, aux sciences et aux activités d'extérieur Nature & Découvertes dont Fnac Darty cherche à se séparer. Photo prise à Paris le 26 janvier 2026 ( AFP / Sebastien DUPUY )

Fnac Darty a annoncé lundi chercher à se séparer de l'enseigne dédiée au bien-être, aux sciences et aux activités d'extérieur Nature & Découvertes, qu'il avait acquise en 2019 mais dont les difficultés plombent les comptes du groupe.

"Les défis rencontrés depuis plusieurs trimestres par Nature & Découvertes ont perduré malgré les initiatives mises en place pour redynamiser l'activité", indique Fnac Darty, à l'occasion de la publication de ses résultats préliminaires, dévoilés en même temps que l'annonce d'une OPA de la part de son premier actionnaire Daniel Kretinsky.

"Le groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement", ajoute Fnac Darty dans son communiqué, précisant reclasser l'enseigne en "IFRS 5", soit les actifs destinées à la vente, d'un point de vue comptable.

Rachetée avant le Covid par Fnac Darty, l'enseigne avait particulièrement souffert de la pandémie. "Cela a provoqué un espèce de rupture du modèle", a expliqué lundi Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, qui s'est dit cependant "confiant" quant à la possibilité de trouver des acquéreurs, la marque étant, selon lui, "très attractive".

Nature & Découvertes compte actuellement 91 magasins dans quatre pays, dont 84 en France.

Les résultats préliminaires de Fnac Darty pour 2025, non audités, laissent entrevoir un chiffre d'affaires quasiment stable (+0,7%) à 10,3 milliards d'euros à périmètre, taux de change et parc de magasins constants, et un résultat opérationnel courant "en légère progression" à 203 millions d'euros.

L'activité devrait aussi être restée "stable" en organique au quatrième trimestre, indique Fnac Darty, mais les trois derniers mois de l'année ont été pénalisés par "la contre performance de la France" (près de 60% de l'activité du groupe), qui a enregistré une baisse de 0,6% de son activité sur un an.

"Les chiffres publiés par la Banque de France la semaine dernière confirment un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une pression forte sur la consommation et la confiance des ménages", souligne Fnac Darty, ajoutant que pour le reste de l'Europe, les performances sont "très satisfaisantes".