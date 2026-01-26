Un déficit ramené à 5% : Moody's n'y croit pas pas et s'inquiète d'une bataille encore plus difficile sur le budget 2027

"Les dépenses devraient augmenter dans une mesure supérieure à celle prévue dans le projet de loi de finances du gouvernement", estime l'agence de notation.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Alors que le gouvernement prévoit de ramener le déficit public de la France à 5% en 2026, l'agence de notation Moody's a indiqué lundi 26 janvier s'attendre plutôt à un chiffre de 5,2%. Par ailleurs, l'agence s'attend, pour le budget 2027, à des négociations difficiles, à quelques mois de l'élection présidentielle.

"L'objectif de déficit de 5,0% est légèrement inférieur à notre prévision d'un déficit atteignant 5,2% en 2026", écrit Moody's Ratings dans un commentaire. "La réduction du déficit en 2026 reposera essentiellement sur une augmentation des recettes" , relève Moody's.

De leur côté, "les dépenses devraient augmenter dans une mesure supérieure à celle prévue dans le projet de loi de finances du gouvernement, même si leur taux de croissance réelle devrait s'avérer légèrement inférieur à celui du PIB en 2026", ajoute cette agence.

"Perspective négative"

Moody's note la dette souveraine de la France Aa3, avec une "perspective négative".

L'agence s'inquiète en effet d' une situation politique tendue, peu favorable à une réduction de la dépense publique qui, selon elle, ferait de la France un emprunteur plus fiable.

L'Assemblée nationale, où le gouvernement de Sébastien Lecornu ne dispose pas de majorité, n'est pas parvenue à voter le budget 2026 avant la fin de l'année 2025. L'exécutif s'est finalement résolu à utiliser l'article 49.3 pour faire passer le texte sans vote.

"Le vote du budget 2027 aura lieu moins de six mois avant l'élection présidentielle française prévue au printemps de la même année, ce qui risque de durcir les positions de négociation des partis et de compliquer davantage l'obtention d'un accord entre les blocs ", commente-t-elle.