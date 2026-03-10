 Aller au contenu principal
Fnac Darty-Avis favorable sur le projet d'offre publique d'achat d'EP Group
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 07:51

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ÉMET UN AVIS FAVORABLE ET UNANIME SUR LE PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP

* SOUS RÉSERVE DE L'OBTENTION DE LA DÉCISION DE CONFORMITÉ DE L'AMF, L'OFFRE DEVRAIT ÊTRE CLÔTURÉE AU COURS DU S2 2026

(Rédaction de Gdansk)

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FNAC DARTY
35,200 EUR Euronext Paris 0,00%
