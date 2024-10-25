Fnac Darty annonce le succès de l'offre sur Unieuro

Fnac Darty SA FNAC.PA :
* SUCCÈS DE L'OFFRE SUR UNIEURO
* FNAC DARTY ET RUBY ACCUEILLENT FAVORABLEMENT L'OFFRE D'UNE GRANDE MAJORITE DU CAPITAL D'UNIEURO
* LA RÉOUVERTURE DE LA PÉRIODE D'OFFRE DEVRAIT AVOIR LIEU ENTRE LE 4 ET LE 8 NOVEMBRE 2024, PERMETTANT À D'AUTRES ACTIONNAIRES D'APPORTER LEURS ACTIONS À DES CONDITIONS INCHANGÉES
* LES OFFRANTS N'ONT PAS ACHETE D'ACTIONS UNIEURO EN DEHORS DE L'OFFRE PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DU DOCUMENT D'OFFRE ET LA DATE D'AUJOURD'HUI
* LA CONDITION DE SEUIL MINIMUM, TELLE QUE MODIFIEE EN DERNIER LIEU LE 7 OCTOBRE 2024, A ETE REMPLIE
* DANS LE CAS OÙ UNE SEULE DES CONDITIONS SUSPENSIVES, AUTRE QUE LA CONDITION DE SEUIL MINIMUM ET LA CONDITION D'AUTORISATION, NE SERAIT PAS REMPLIE ET OÙ LES OFFRANTS N'EXERCERAIENT PAS LEUR DROIT D'Y RENONCER, L'OFFRE NE SERA PAS RÉALISÉE
Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer