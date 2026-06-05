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Fnac Darty ajuste le ratio de conversion pour ses OCEANE à échéance 2027
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 17:57

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* AVIS AUX PORTEURS D'OCEANE À ÉCHÉANCE 2027 D'UN MONTANT NOMINAL DE 199 999 947,63 EUR

* LE TAUX DE CONVERSION/D'ÉCHANGE SERA PORTÉ DE 1,167 ACTION FNAC DARTY PAR OCEANE À 1,201 ACTION FNAC DARTY PAR OCEANE

* À COMPTER DU 5 JUIN

Texte original nGNE8kkbKQ Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)

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