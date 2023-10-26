 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Nikkei 225
30 991.69
+1.27%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
Nikkei 225
30 991.69
+1.27%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fnac Darty affiche un CA au T3 en léger recul de 0,5%, €20 mlns de rachat d'actions
information fournie par Reuters26/10/2023 à 18:29

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2023 ATTENDU AUTOUR DE EUR 180 MILLION

* CA DU T3 2023 STABLE À EUR 1,840 MLDS, -0,5% EN DONNÉES PUBLIÉES PAR RAPPORT À L'AN DERNIER

* DÉCISION FAVORABLE DE LA COUR D’APPEL DE LONDRES DANS LE CADRE DE LA CESSION DE COMET

* LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE 20 MILLIONS D’EUROS

* TAUX DE MARGE BRUTE DE 30,4%, EN HAUSSE DE 40 PDB SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

* ACCORD EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE COMMUNE DÉDIÉE À LA LOGISTIQUE E-COMMERCE ET AU SAAS MARKETPLACE AVEC CEVA LOGISTICS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU S2 2023 EST ATTENDU EN LIGNE AVEC CELUI DU S2 2022

* SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE 2023, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DEVRAIT EN CONSÉQUENCE SE SITUER AUTOUR DE 180 MILLIONS D’EUROS

* FNAC DARTY SA VISE TOUJOURS UNE ENVELOPPE D’INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS POUR 2023 D’ENVIRON 120 MILLIONS D’EUROS.

* OBJECTIFS DE CASH-FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL CUMULÉ D’ENVIRON 500 MILLION D’EUROS SUR 2021-2024 ET D’AU MOINS 240 MILLION D’EUROS EN RYTHME ANNUEL À PARTIR DE 2025

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Gdansk Newsroom)

Dividendes

Valeurs associées

FNAC DARTY
Euronext Paris -0.39%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank