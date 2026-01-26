 Aller au contenu principal
Fnac Darty a reçu un projet d'offre publique d'achat d'EP Group (Křetínský)
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 07:45

Fnac Darty FNAC.PA a déclaré lundi avoir reçu un projet d'offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par Daniel Křetínský, visant les actions Fnac Darty à un prix de 36 euros par action.

Dans un communiqué, Fnac Darty a déclaré que son conseil d’administration a unanimement accueilli favorablement l’offre.

Le projet concerne également l’ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros par OCEANE.

Le dépôt de l’offre auprès de l'Autorité des marchés financiers est prévu avant la fin du premier trimestre 2026, d'après le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FNAC DARTY
30,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
