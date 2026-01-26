 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le maire d'Orange Yann Bompard condamné à cinq ans d'inéligibilité
information fournie par AFP 26/01/2026 à 09:55

Le maire d'Orange Yann Bompard le 17 décembre 2025 au tribunal de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le maire d'Orange Yann Bompard le 17 décembre 2025 au tribunal de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le maire d' Orange (Vaucluse), Yann Bompard, a été condamné lundi à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire.

Le tribunal correctionnel de Marseille a également condamné la députée RN Marie-France Lorho à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour ne pas avoir mis fin à ce contrat de travail de collaborateur parlementaire alors que M. Bompard ne l'effectuait plus après avoir succédé à son père Jacques à la tête de la mairie d'Orange.

Les deux prévenus ont également été condamnés à des amendes de 10.000 et 15.000 euros. Ils doivent aussi, solidairement, rembourser près de 75.000 euros à l'Assemblée nationale, partie civile.

Le tribunal a rappelé que leur statut d'"élu de la République", leur conférait "un devoir d'exemplarité exacerbé", et qu'en ce sens, les délits de détournement de fonds public, de recel de détournement de fonds publics et pour Mme Lorho, de subornation de témoin, étaient "particulièrement graves".

Expliquant la décision d'exécution provisoire, la présidente du tribunal a estimé que les deux prévenus n'étaient "pas aptes à exercer (leurs) fonctions et ce dès aujourd'hui".

Valeurs associées

ORANGE
15,2150 EUR Euronext Paris +1,53%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 11:17

    L'IA n'est pas responsable, c'est bien Boursorama qui publie. Incompétence ou manque de professionnalisme ? Que penser des autres articles ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Gregory Bovino, le 15 décembre 2025, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux Etats-Unis ( AFP / Matthew HATCHER )
    Greg Bovino, le symbole de la lutte menée par Trump contre l'immigration
    information fournie par AFP 26.01.2026 11:15 

    Il apparaît le visage découvert, quand les agents de la police anti-immigration ont le visage masqué. Greg Bovino, chef de la police des frontières américaine, est devenu le symbole de la lutte acharnée menée par Donald Trump contre les migrants clandestins. N'hésitant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank