FMI : la croissance mondiale devrait rester décevante

(AOF) - À 3,2% en 2024 et 2025, les projections de croissance du FMI restent pratiquement inchangées par rapport à celles figurant dans l’édition de juillet 2024. L’institution était toutefois légèrement plus optimiste pour 2025, le PIB mondial étant anticipé en progression de 3,3%. Ses prévisions pour les Etats-Unis ont été rehaussées de respectivement 2,6% et 1,9% à respectivement 2,8% et 2,2%. Les anticipations pour la zone euro sont passées de 0,9% pour 2024 à 0,8% et de 1,5% pour 2025 à 1,2%.

Le FMI prévoit par ailleurs pour la France une expansion de son PIB de 1,1% en 2024 et 2025 contre 0,9% et 1,3% précédemment.

Il prévient que les perspectives de l'économie mondiale risquent d'être révisées à la baisse du fait de nombreuses menaces. Le FMI cite les tensions géopolitiques qui pourraient s'accentuer ; des poussées de volatilité soudaines sur les marchés financiers pouvant entraîner un resserrement des conditions financières ; des problèmes dans le secteur immobilier chinois...

"D'ici à cinq ans, la croissance mondiale devrait atteindre 3,1 %, un chiffre médiocre si on le compare à la moyenne d'avant la pandémie" relève l'institution internationale.