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FMC recule après l'annonce d'une nouvelle stratégie américaine en matière de soins rénaux
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action du prestataire de services de dialyse Fresenius Medical Care FMEG.DE recule d'environ 2% et se retrouve en queue de peloton de l'indice DAX, qui regroupe les valeurs phares allemandes .GDAXI

** Un trader local attire l’attention sur une nouvelle stratégie américaine en matière de soins rénaux annoncée mardi par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux

** Harry Gillis, analyste chez Berenberg, souligne que ce plan revêt une importance cruciale pour FMC et son concurrent américain DaVita DVA.N , mettant en avant un éventuel examen minutieux des partenariats avec les néphrologues, de la tarification du programme Medicare Advantage et des associations caritatives qui aident à payer les primes d’assurance des patients

** “Rien ne change aujourd’hui, mais le marché réagit à un risque à plus long terme pesant sur la rentabilité”, déclare Gillis

** Victor Beyer, analyste chez Metzler, estime que ce projet pourrait créer une incertitude quant à la future part de marché de FMC et à son environnement de remboursement

** FMC a salué cette initiative, indiquant dans un communiqué que l’accent mis sur l’innovation, la dialyse à domicile et la transplantation s’inscrit dans sa stratégie

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