Flywire en pleine forme grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au deuxième trimestre et à des perspectives annuelles revues à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions FLYW.O du réseau de paiement Flywire ont bondi de 9,2 % au plus fort de la séance, pour clôturer en hausse de 6,1 % à 18,31 dollars

** FLYW a annoncé mardi en fin de journée des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté

** Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur FLYW à la suite d’un trimestre jugé solide par les analystes

** "Nous restons acheteurs des actions FLYW, car nous pensons que l’objectif de la société, à savoir 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA ajusté de 30 %, sera réalisable d’ici trois ans", a déclaré Cristopher Kennedy, analyste chez William Blair

** Sur 15 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 7 "conserver"; le cours-cible médian s’établit à 20 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FLYW affichait une hausse de 21,9 % depuis le début de l’année