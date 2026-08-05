 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flywire en pleine forme grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au deuxième trimestre et à des perspectives annuelles revues à la hausse
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 19:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions FLYW.O du réseau de paiement Flywire ont bondi de 9,2 % au plus fort de la séance, pour clôturer en hausse de 6,1 % à 18,31 dollars

** FLYW a annoncé mardi en fin de journée des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté

** Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur FLYW à la suite d’un trimestre jugé solide par les analystes

** "Nous restons acheteurs des actions FLYW, car nous pensons que l’objectif de la société, à savoir 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA ajusté de 30 %, sera réalisable d’ici trois ans", a déclaré Cristopher Kennedy, analyste chez William Blair

** Sur 15 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 7 "conserver"; le cours-cible médian s’établit à 20 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FLYW affichait une hausse de 21,9 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

FLYWIRE
18,3050 USD NASDAQ +6,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
VUSION
133 +4,72%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
Pétrole Brent
79,37 +0,88%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
2CRSI
27,6 +8,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank