Flydubai signe un accord initial avec Airbus pour 150 A321neo

Flydubai a signé mardi un accord préliminaire avec Airbus AIR.PA pour 150 A321neo, a déclaré le président de la compagnie aérienne émiratie.
(Reportage Ahmed Elimam et Federico Maccioni, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
Flydubai a signé mardi un accord préliminaire avec Airbus AIR.PA pour 150 A321neo, a déclaré le président de la compagnie aérienne émiratie.
(Reportage Ahmed Elimam et Federico Maccioni, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Treize ... Lire la suite
Imprécise et difficile à appliquer, la redevance sur les PFAS pourrait être réécrite et décalée d'une année. Ce report froisse jusque dans les bancs de la majorité et alarme les écologistes. Promulguée en février, la loi d'initiative écologiste prévoit notamment ... Lire la suite
Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer