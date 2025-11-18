 Aller au contenu principal
Flydubai signe un accord initial avec Airbus pour 150 A321neo
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 09:05

Flydubai a signé mardi un accord préliminaire avec Airbus AIR.PA pour 150 A321neo, a déclaré le président de la compagnie aérienne émiratie.

(Reportage Ahmed Elimam et Federico Maccioni, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

