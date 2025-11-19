 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SODEXO EXHO.PA a annoncé mardi que Thierry Delaporte, nommé directeur général du groupe de services de restauration en octobre, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé mardi le lancement d'une émission obligataire senior de 600 millions d'euros.

* VINCI SGEF.PA a fait état mardi d'une hausse de 3,9% du trafic passagers des aéroports en octobre.

* AIRBUS AIR.PA - Le président de la compagnie émiratie à bas coûts Flydubai, Cheikh Ahmed ben Saïd al Maktoum, a déclaré mardi que l'accord portant sur l'achat de 150 avions Airbus annoncé plus tôt dans la journée au salon aéronautique de Dubaï représentait une valeur de 24 milliards de dollars (20,73 milliards d'euros).

* NESTLE NESN.S - Le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rejeté mardi les requêtes de l'UFC-Que Choisir qui visaient notamment à interdire la commercialisation de la marque d'eau Perrier, propriété du géant suisse de l'agroalimentaire.

* NOKIA NOKIA.HE tient mercredi sa journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
204,150 EUR Euronext Paris -1,52%
EURONEXT
127,600 EUR Euronext Paris +1,27%
NESTLE
79,260 CHF Swiss EBS Stocks -0,76%
NOKIA
5,658 EUR XETRA -2,21%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
SIEMENS ENERGY
106,950 EUR XETRA -6,39%
SODEXO
45,940 EUR Euronext Paris -1,54%
VINCI
116,700 EUR Euronext Paris -1,52%
