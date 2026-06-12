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FLUX DE COUVERTURE-Selon les données de JPMorgan, les fonds spéculatifs ont vendu des titres technologiques de manière généralisée avant l'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les hedge funds ont liquidé leurs positions sur les plus grandes valeurs technologiques américaines, et certains ont même renforcé leurs positions baissières, selon les données d'une note publiée jeudi soir par JPMorgan, juste avant l'introduction en bourse de SpaceX

SPCX.O prévue vendredi. Les actions des “Magnificent Seven” — un groupe qui comprend certains des plus grands noms de la technologie à Wall Street, à savoir Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Tesla TSLA.O et Microsoft

MSFT.O — ont toutes baissé depuis vendredi dernier. L'ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K , qui suit de près ces actions, a reculé de plus de 2,4% depuis le 5 juin, certains analystes estimant que les investisseurs faisaient place nette afin de se préparer à l'entrée en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, vendredi. SpaceX SPCX.O a affiché une perte nette de 4,94 milliards de dollars en 2025, mais son introduction en bourse historique vise une valorisation de 1.770 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record, ce qui en ferait la septième plus grande société cotée en bourse aux États-Unis en termes de capitalisation boursière.

Voici ce qu'indiquait la note de JPMorgan:

* Les actions des “Magnificent Seven” ont subi des ventes massives, les investisseurs ayant décidé de réduire leurs positions à risque.

* Certains spéculateurs ont profité de la baisse pour acheter.

* Aux États-Unis, les actions des éditeurs de logiciels ont été fortement vendues en fin de semaine dernière, tandis que les fabricants de semi-conducteurs ont bénéficié d’une “forte demande”.

* Par ailleurs, les ETF axés sur les sociétés financières ont été les plus achetés au cours de la semaine dernière.

* D'un point de vue saisonnier, les valeurs financières se comportent bien à cette période de l'année

* Les hedge funds ont affiché des positions mitigées sur le secteur financier, certains vendant des actions bancaires.

* Les hedge funds ont récemment acheté des actions de compagnies d'assurance, mais dans l'ensemble, le secteur a été “fortement vendu” depuis le début de l'année, les traders ayant beaucoup moins misé sur ces sociétés que par le passé.

* Les fonds ont privilégié les gestionnaires d'actifs traditionnels par rapport aux gestionnaires d'actifs alternatifs.

Devises
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META PLATFORMS
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MICROSOFT
390,3400 USD NASDAQ -1,77%
NVIDIA
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SPACEX
135,0000 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
399,1500 USD NASDAQ +4,60%
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