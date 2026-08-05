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Flutter nomme Taylor au poste de directeur général, tandis que Jackson s'apprête à quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant des paris Flutter FLUT.N a annoncé mercredi que Dan Taylor, collaborateur de longue date de l'entreprise et directeur de sa division internationale, succédera à Peter Jackson, dont le mandat de neuf ans au poste de directeur général du groupe prendra fin le 1er octobre.

M. Taylor a, plus récemment, pris en mai les fonctions élargies de président de Flutter , chargé de superviser les activités américaines du groupe, qui affichent des résultats en baisse, suite au départ d’Amy Howe de la tête de FanDuel, la marque leader du marché.

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