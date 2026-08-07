Fluor en forte hausse après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre

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7 août - ** Les actions de Fluor Corp ( FLR.N ) progressent de 5,6% à 51,50 dollars en pré-ouverture

** L'entreprise de construction affiche pour le deuxième trimestre un bénéfice par action ajusté de 91 cents et un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars, dépassant les estimations consensuelles des analystes qui tablaient respectivement sur 70 cents et 3,92 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le montant des nouveaux contrats remonte à 6,1 milliards de dollars, contre 1,8 milliard un an plus tôt

** Le carnet de commandes total a reculé de 4,7% en glissement annuel pour s’établir à 26,9 milliards de dollars au 30 juin

** La société revoit à la baisse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 500 et 525 millions de dollars, en raison de la perte de contribution liée à la cession de la coentreprise mexicaine

** Cinq des neuf courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et quatre “conserver”; le cours cible médian est de 52,5 dollars

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 23% depuis le début de l’année