 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,02
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fluor achève la construction du deuxième train de liquéfaction du projet GNL Canada
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fluor Corp FLR.N a déclaré lundi avoir achevé la construction du deuxième train de liquéfaction de LNG Canada, marquant ainsi l'achèvement de la première phase de la première grande installation d'exportation de GNL du Canada.

Valeurs associées

FLUOR
43,950 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
62,86 USD Ice Europ -1,57%
Pétrole WTI
59,22 USD Ice Europ -1,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank