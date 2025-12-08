Fluor achève la construction du deuxième train de liquéfaction du projet GNL Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Fluor Corp FLR.N a déclaré lundi avoir achevé la construction du deuxième train de liquéfaction de LNG Canada, marquant ainsi l'achèvement de la première phase de la première grande installation d'exportation de GNL du Canada.
