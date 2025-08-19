Fluent augmente ses prévisions de rentabilité et de croissance du chiffre d'affaires en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la société de solutions de médias commerciaux Fluent FLNT.O augmentent de 28,95 % à 2,93 $ après la cloche ** La société prévoit un bénéfice de base ajusté de au quatrième trimestre 2025, ainsi qu'une croissance à deux chiffres des revenus et un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année 2026

** "Nous prévoyons de continuer à générer une croissance substantielle au cours de la seconde moitié de l'année alors que nous sommes en phase avec des partenaires médias de premier plan tels qu'Authentic Brands Group" - directrice générale Don Patrick

** Pour le deuxième trimestre, la société annonce une perte d'Ebitda ajusté de 2,8 millions de dollars

** Séparément, FLNT annonce un placement privé de titres de 10,3 millions de dollars ** FLNT a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Les actions ont baissé de ~10% depuis le début de l'année