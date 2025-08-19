 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 546,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Fluent augmente ses prévisions de rentabilité et de croissance du chiffre d'affaires en 2026
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la société de solutions de médias commerciaux Fluent FLNT.O augmentent de 28,95 % à 2,93 $ après la cloche ** La société prévoit un bénéfice de base ajusté de au quatrième trimestre 2025, ainsi qu'une croissance à deux chiffres des revenus et un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année 2026

** "Nous prévoyons de continuer à générer une croissance substantielle au cours de la seconde moitié de l'année alors que nous sommes en phase avec des partenaires médias de premier plan tels qu'Authentic Brands Group" - directrice générale Don Patrick

** Pour le deuxième trimestre, la société annonce une perte d'Ebitda ajusté de 2,8 millions de dollars

** Séparément, FLNT annonce un placement privé de titres de 10,3 millions de dollars ** FLNT a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Les actions ont baissé de ~10% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FLUENT
2,2800 USD NASDAQ +3,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank