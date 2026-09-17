Fluence Energy s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et d'Ebitda ajusté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** L'action de Fluence Energy FLNC.O recule de 21,1% à 7,10 dollars en pré-ouverture

** Le fournisseur de solutions de stockage d'énergie révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les ramenant à 2,4 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars

** La société table désormais sur une perte d’EBITDA ajusté d’environ 200 millions de dollars pour l’exercice, soit un montant supérieur à la prévision précédente qui s’élevait à une perte d’environ 10 millions de dollars

** Les retards persistants concernant l’usine de fabrication sous contrat à Houston constituent la principale raison de la révision à la baisse des prévisions, selon le directeur général

** Sur 24 courtiers, six attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 12 “conserver” et six “vendre” ou moins; le cours cible médian est de 14,5 $

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 54,3% depuis le début de l’année