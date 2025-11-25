Fluence Energy bondit après la publication de ses perspectives pour l'exercice 26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Fluence Energy FLNC.O en hausse de 11,6 % à 17,64 $ en pré-commercialisation

** La société lance ses perspectives pour l'exercice 2026: revenus de 3,2 à 3,6 milliards de dollars (point médian de 3,4 milliards de dollars), au-dessus des estimations des analystes de 3,17 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'Ebitda ajusté devrait se situer entre 40 et 60 millions de dollars

** Le carnet de commandes atteint le niveau record de 5,3 milliards de dollars; les prises de commandes s'élèvent à 1,4 milliard de dollars au 4ème trimestre, les plus importantes de l'histoire de l'entreprise

** Cependant, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de dollars au 4ème trimestre, contre 1,2 milliard de dollars il y a un an, en raison d'une baisse des ventes aux parties liées

** L'action FLNC a baissé de 0,50 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture