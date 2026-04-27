Flowserve en hausse après l'annonce de la prise de participation de l'investisseur activiste Starboard dans la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de Flowserve FLS.N , société spécialisée dans les machines et équipements industriels, progresse de 3,1% à 85,92 dollars ** L'investisseur activiste Starboard Value a acquis une participation importante dans FLS et discute avec la société de changements potentiels, rapporte Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** Starboard et la société discutent des moyens d'augmenter les marges, ajoute le rapport

** Le montant exact de l'investissement de Starboard n'a pas pu être déterminé, selon le rapport

** En tenant compte des fluctuations de la séance, FLS affiche une hausse de 24,5% depuis le début de l'année