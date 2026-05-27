Flow Traders dévisse, victime d'une dégradation chez ING

Flow Traders dévisse de 10% à Amsterdam, victime d'une dégradation de recommandation chez ING, de "conserver" à "vente", avec un objectif de cours sur 12 mois ramené de 28,77 EUR à 24,90 EUR sur le titre de ce spécialiste du trading de produits cotés en bourse (ETP).

"Flow Traders a suspendu son dividende il y a deux ans afin de développer son capital de trading et de freiner la perte de parts de marché", rappelle la banque néerlandaise, qui pense que cette stratégie n'a pas abouti.

"Flow Traders continue de perdre des parts de marché malgré une augmentation de 90% de sa base de capital en USD et de ses investissements dans le personnel et les technologies de l'information", constate t-elle ainsi.

Alors que la société doit accueillir un CMD ( Capital Markets Day , journée investisseurs) le 23 juin, ING a "peu de confiance quant à sa crédibilité, car Flow Traders n'a atteint aucun des objectifs fixés lors de son dernier CMD de 2022".