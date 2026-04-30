Florentaise : Chiffre d’affaires du 3è trimestre 2025-2026

Saint-Mars-du-Désert, le 30 avril 2026 à 18h00, Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie ce jour son chiffre d’affaires du 3è trimestre de l’exercice 2025-2026.



Baisse du volume d'activité en lien avec les mesures de restructuration adoptées par l'entreprise



Le chiffre d’affaires du 3è trimestre 2025-2026 s’élève à 13,1 M€ en repli de 43,1% par rapport au 3è trimestre 2024-2025. Ce repli s’explique par l’arrêt des activités Terreaux Grand Public France et le repositionnement de l’activité Terreaux Professionnels sur la vente de fibres de bois, de tourbe et d’ardoise. Cette évolution intègre toutefois la forte progression des activités à l’international sur le trimestre avec une hausse du chiffre d’affaires de 39% par rapport au 3è trimestre 2024-2025. Les ventes de terreaux en Chine représentent désormais 11,6 M€ sur 3 mois soit un montant globalement équivalent à celui que réalisait le Groupe en Chine sur 9 mois lors du précédent exercice.