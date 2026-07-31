Flipkart s'associe à Netflix pour proposer à ses membres fidèles une offre de streaming sur mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Flipkart, filiale de Walmart, a annoncé vendredi avoir conclu un partenariat avec Netflix NFLX.O afin de proposer aux membres de son programme de fidélité un abonnement mobile mensuel après quatre commandes éligibles, dans le but d'encourager les achats répétés de ses clients.

Les entreprises indiennes de commerce électronique recourent de plus en plus aux programmes de fidélité pour stimuler les achats répétés, alors que la concurrence s'intensifie dans les secteurs de la vente au détail en ligne et du « quick commerce ».

Flipkart, dont Walmart WMT.N a acquis une participation majoritaire en 2018, s’est diversifié dans l’épicerie et les livraisons rapides via Flipkart Minutes, entrant ainsi en concurrence avec Amazon AMZN.O dans le commerce électronique et avec des rivaux tels que Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart et BigBasket dans le commerce rapide.

Flipkart a transféré le siège de sa société holding de Singapour vers l’Inde en début d’année, ouvrant ainsi la voie à une introduction en bourse prévue dans ce pays. Reuters avait rapporté en mars que la société visait une cotation à Mumbai avant mars 2027, bien qu’elle n’ait pas encore fixé le montant ni la valorisation de son introduction en bourse.

Dans le cadre de ce partenariat, les membres Flipkart Plus qui passeront quatre commandes d’au moins 299 roupies chacune au cours d’un mois civil sur Flipkart, Flipkart Grocery ou Flipkart Minutes recevront un abonnement Netflix Mobile de 30 jours à compter du 1er août.