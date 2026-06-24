Flipkart, filiale de Walmart, prévoit une expansion de ses activités de « quick commerce » en Inde avant son introduction en bourse

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* Flipkart prévoit de porter à 1 500 le nombre de ses entrepôts dédiés au « quick commerce » d'ici quelques mois

* Flipkart se concentre sur les petites villes et enregistre une croissance multipliée par 42

* La valeur moyenne des commandes de Flipkart Minutes est la plus élevée du secteur

par Dhwani Pandya

Flipkart, filiale de Walmart WMT.O , accélère le développement de son activité de « quick commerce » en Inde. L'entreprise prévoit d'ouvrir 500 entrepôts de proximité supplémentaires à travers le pays, en privilégiant les petites villes, afin de se positionner sur ce secteur en pleine croissance, évalué à 11 milliards de dollars. Cette offensive intervient alors que Flipkart, qui rivalise avec Amazon dans le commerce en ligne, se prépare à son introduction en Bourse à Mumbai , bien qu’aucun calendrier n’ait encore été fixé. Flipkart est arrivé tardivement sur le marché du « quick commerce », qui a connu un essor fulgurant en Inde et qui permet aux entreprises de livrer à domicile tout type de produits, des iPhones aux chocolats en passant par le lait, en 10 à 30 minutes depuis des entrepôts de quartier — un phénomène qui a bouleversé les habitudes d’achat dans le pays le plus peuplé du monde.

Alors que Blinkit, de la société Eternal ETEA.NS , compte plus de 2 200 magasins en Inde, et qu’Instamart, de Swiggy

SWIG.NS , en compte plus de 1 100 selon les données de Datum Intelligence, Flipkart a annoncé mardi que le nombre de ses magasins avait atteint les 1 000, mais qu’il prévoyait de le porter à 1 500 d’ici quelques mois. L’entreprise se concentre davantage sur les petites villes, qui représentent 70 % de sa présence dans plus de 130 villes, a déclaré Kunal Gupta, responsable du service de commerce rapide « Minutes » de Flipkart, lors d’une interview. Les habitants des petites villes « constituent un panier dont la valeur moyenne est légèrement supérieure », car ils sont soucieux du rapport qualité-prix, a ajouté M. Gupta, précisant que l’entreprise s’était développée de manière agressive dans l’État oriental du Bihar, l’une des régions les plus pauvres du pays.

CINQ VARIÉTÉS D’AVOCATS Le commerce en ligne est un moyen d’achat très répandu en Inde, mais le « quick commerce » gagne rapidement du terrain. Toutefois, en janvier, le gouvernement indien a ordonné aux entreprises de cesser de promouvoir leurs livraisons de courses comme un service « en 10 minutes », en raison de préoccupations liées à la sécurité des livreurs .

Bien que Flipkart n’ait pas divulgué de chiffres, la société a indiqué dans un communiqué de presse que ses commandes avaient été multipliées par cinq au cours de l’année écoulée, les petites villes enregistrant des ventes 42 fois supérieures.

À Bengaluru, l’offre de Flipkart s’étend désormais à cinq variétés d’avocats pour répondre à l’évolution des goûts urbains, tandis que dans les petites villes, l’accent reste mis sur les produits de base et les produits de première nécessité, a déclaré M. Gupta.

Les données de Datum Intelligence ont montré que Blinkit traitait déjà 3 millions de commandes par jour et Swiggy 1,25 million, Flipkart se situant en retrait avec 820 000 commandes quotidiennes.

La valeur moyenne des commandes du service Flipkart était toutefois la plus élevée, à 700 roupies (7,39 $), précisent les données.

Satish Meena, fondateur de Datum, a déclaré qu’il serait difficile pour Flipkart de grignoter des parts de marché à Blinkit, dont les clients recherchent la commodité et proviennent de ménages à revenus élevés.

(1 dollar = 94,7350 roupies indiennes)