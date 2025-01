Fleury Michon finalise la cession de l’activité plateaux-repas en Ile de France à Kumo

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Fleury Michon confirme, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de l’activité plateaux-repas en Ile de France à la société Kumo. Cette transaction marque la volonté du groupe de concentrer son développement sur son cœur de métier en GMS et sur le développement des activités catering aérien, conformément à sa stratégie déployée depuis 2021. Cette activité représentait environ 2% du chiffre d’affaires du groupe. La cession intègre les activités de commercialisation, de production ainsi que l'actif industriel dédié à cette activité plateaux-repas en entreprise.

