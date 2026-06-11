Fleury Michon détaille son programme de rachat d'actions

L'assemblée générale du groupe a autorisé le conseil d'administration, pendant une durée de 18 mois, à procéder à des rachats d'actions de la société dans la limite de 10% du capital social.

Dans le détail, le prix maximum autorisé pour ces opérations est de 85 euros par titre, pour un montant maximal de 10 millions d'euros. Fleury Michon pourra procéder en une ou plusieurs fois, y compris en période d'offre publique, et notamment par voie d'achat de blocs de titres ou par application hors marché.

Les objectifs de ces opérations sont d'animer le cours du titre, de conserver les actions en vue de leur remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe, de couvrir l'exercice d'options de conversion, d'échange ou de tout autre mécanisme de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions. Ils peuvent également permettre de les attribuer aux salariés ou aux dirigeants, ou même être annuler dans le cadre d'une réduction de capital.