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Tour de France: un 5e sacre au bout des Champs-Élysées et de Montmartre attend Pogacar
information fournie par AFP 26/07/2026 à 15:24
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Le maillot jaune Tadej Pogacar, vainqueur de la première des deux arrivées à l'Alpe d'Huez, lors de la 20e étape, le 25 juillet 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le maillot jaune Tadej Pogacar, vainqueur de la première des deux arrivées à l'Alpe d'Huez, lors de la 20e étape, le 25 juillet 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Il lui tend les bras: Tadej Pogacar s'apprête à remporter son cinquième Tour de France dimanche lors de la 21e et ultime étape raccourcie de la 113e édition, qui passera à nouveau par Montmartre avant sa traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.

S'il franchit bien la ligne des Champs-Élysées sur les coups de 19h45, le Slovène enchaînera un troisième sacre consécutif dans la Grande Boucle au terme de trois semaines qu'il a dominées. Avec cinq titres à Paris, il égalera au passage Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

Victorieux cinq fois durant ce cru 2026 dont vendredi lors de la première des deux arrivées à l'Alpe d'Huez, le maillot jaune aura peut-être envie de parachever son Tour sur la plus belle avenue du monde avec un sixième succès.

Samedi pour la seconde arrivée au sommet de l'Alpe, il a endossé la tunique d'équipier de luxe pour assurer la troisième place au général de son partenaire Isaac del Toro, derrière Remco Evenepoel, ruinant au passage les espoirs de podium de Paul Seixas.

Ce dimanche, Pogacar et l'ensemble du peloton s'élanceront donc une dernière fois pour cette étape raccourcie à 89 km afin de soulager les services de sécurité mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde.

Initialement prévue à 16h15 et longue de 132,5 km au départ de Thoiry, elle débutera finalement à 17h50 sur les Champs-Élysées, où le peloton effectuera deux tours supplémentaires.

La présentation des équipes aura elle bien lieu dans la ville de départ, qu'elles quitteront en bus direction Paris.

Comme l'an dernier, les 158 coureurs (hors non partant) emprunteront ensuite la montée pavée de la rue Lepic lors de leur triple passage par la Butte Montmartre, un parcours qui avait tant plu durant les JO-2024.

Cette fois, ce dernier est légèrement modifié: les coureurs vont sortir du circuit traditionnel "au niveau de l'Arc de Triomphe et la place des Ternes", a expliqué le traceur du Tour, Thierry Gouvenou. "C'est un peu moins dur" selon lui.

Le rallongement de la distance entre la sommet de la Butte Montmartre et la ligne d'arrivée pourrait sourire aux sprinteurs, à l'instar du maillot vert Mads Pedersen ou de Jasper Philipsen s'ils parviennent à bien suivre les hommes de tête.

L'arrivée de cette dernière étape modifiée est prévue aux alentours de 19h45 sur les Champs-Élysées.

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