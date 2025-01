Fleury Michon: cession confirmée d'une activité à Kumo information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement du protocole de cession des activités plateaux-repas signé en novembre dernier, Fleury Michon confirme, à la suite de la levée des conditions suspensives, la cession définitive de cette activité à la société Kumo.



'Cette transaction marque la volonté de Fleury Michon de concentrer son développement sur son coeur de métier en GMS et sur le développement des activités catering aérien, conformément à sa stratégie déployée depuis 2021', explique le groupe agroalimentaire.



L'activité plateaux-repas, située en Île de France, représentait environ 2% du chiffre d'affaires de Fleury Michon. Les impacts financiers de l'opération seront précisés lors du prochain communiqué sur les résultats 2024 du groupe.





