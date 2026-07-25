Flavio Bolsonaro lance sa campagne présidentielle au Brésil et met en avant le soutien de Milei et de Netanyahu

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* Le président argentin Milei s'est rendu au Brésil pour participer à un événement de lancement

* Le Premier ministre israélien Netanyahu a adressé un message vidéo à la convention d'investiture

* Les Brésiliens sont consternés par les droits de douane de Trump, Lula est en tête dans les sondages

par Luciana Magalhaes

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien président Jair Bolsonaro, a officiellement annoncé samedi sa candidature pour affronter le président Luiz Inácio Lula da Silva lors de l’élection d’octobre, en mettant en avant le soutien du président argentin Javier Milei, un message généré par IA de son père incarcéré et un message vidéo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Bolsonaro a promis des baisses d’impôts et une ligne plus dure contre la criminalité, et a souligné son engagement à perpétuer l’héritage politique de son père.

« Voici le sang de Bolsonaro », a-t-il déclaré d’un ton ému à ses partisans qui agitaient des drapeaux verts et jaunes. La salle de São Paulo où il s’est exprimé était presque pleine, mais pas tout à fait.

L’ancien président Jair Bolsonaro est actuellement assigné à résidence pour son rôle dans une tentative de renversement du résultat de l’élection où Lula l’avait battu.

Milei a prononcé un discours enflammé critiquant Lula et déclarant que Bolsonaro peut « sauver » le Brésil du socialisme. Le président argentin s’est rendu au Brésil la veille de l’événement et a rencontré samedi le gouverneur de São Paulo, Tarcisio de Freitas.

« Nous continuerons à témoigner partout contre les mensonges du socialisme », a déclaré Milei.

La présidence brésilienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’ancienne première dame Michelle Bolsonaro, belle-mère de Flavio, est également intervenue par message vidéo pour apporter son soutien, dans un discours adressé aux électrices. Les deux se sont récemment réconciliés à la suite d’une dispute publique qui s’était déroulée dans des vidéos échangées sur les réseaux sociaux.

« Flavio, que Dieu bénisse et protège ta candidature », a-t-elle déclaré dans ce message vidéo.

En décembre, le sénateur avait obtenu le soutien de son père pour se présenter aux élections de cette année. Mais sa campagne a perdu son élan initial en mai, après la divulgation de messages le liant au banquier emprisonné Daniel Vorcaro, dont il a par la suite reconnu qu’il avait financé un film sur la carrière politique de son père.

La popularité de Bolsonaro a également été entachée par la dispute avec Michelle Bolsonaro et par ses liens étroits avec le président américain Donald Trump, qui a imposé des droits de douane sur les produits brésiliens.

Un sondage Datafolha publié vendredi montre que Lula devance Bolsonaro de 48 % contre 43 % dans un second tour, contre 47 % contre 43 % en juin.

Flavio Bolsonaro a eu du mal à nouer des alliances politiques. Les partis de centre-droit ont jusqu’à présent décidé de rester neutres plutôt que de soutenir sa candidature.

Les partisans présents lors de l’événement de lancement sont restés optimistes quant à ses chances.

« Le Brésil doit changer. Il n’y a eu aucun scandale lié à Flavio Bolsonaro. Tout cela vient de la gauche », a déclaré Leandro Aguilar, 44 ans, un habitant de São Paulo qui assistait à l’événement avec sa famille.

Janete Rubio, 68 ans, s’est montrée très émue tout au long du rassemblement, tantôt en larmes, tantôt dansant au son de la musique, drapée dans des drapeaux brésiliens et américains.

« Le Brésil est un pays très riche, mais il est sous-estimé. Ensemble, grâce à la puissance des États-Unis et à celle de Trump, nous réussirons », a-t-elle déclaré.