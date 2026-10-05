Flávio Bolsonaro devance Lula, le real et la bourse s'envolent

Flávio Bolsonaro a créé la surprise au premier tour de l'élection présidentielle brésilienne en recueillant 47,1% des suffrages valides, contre 45,1% pour Lula. Le résultat, meilleur que prévu pour le candidat de droite, renforce les anticipations d'une victoire de l'opposition au second tour et devrait soutenir les actions, le real et les obligations brésiliennes.

Le sénateur de droite a devancé Lula dans les trois principaux Etats disputés, São Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro, alors que les sondages le plaçaient généralement derrière le président sortant. Le second tour aura lieu le 25 octobre. Flávio Bolsonaro aborde désormais cette échéance en position favorable et devrait bénéficier du report d'une partie des voix des autres candidats de droite. Après le scrutin, les marchés de prédiction ont dépassé 80% sur la victoire de Bolsonaro face à Lula.

Les marchés avaient déjà commencé à intégrer un scénario de changement politique. Le Bovespa a gagné plus de 5% en septembre et plus de 15% depuis le début de l'année, avec le retour des investisseurs étrangers. Le mouvement s'était notamment accéléré début septembre, lorsque l'indice avait enchaîné onze séances de hausse dans un contexte de rapprochement entre les principaux candidats.

Le résultat du premier tour devrait donc prolonger cette dynamique. Le marché mise sur une politique économique plus favorable aux investisseurs, notamment à travers un assainissement des finances publiques et des réformes structurelles.

Le pari n'est pourtant pas encore gagné

La lecture favorable des investisseurs repose surtout sur la perspective d'une amélioration de la trajectoire budgétaire. Janus Henderson estime qu'une victoire de Bolsonaro pourrait réduire la prime de risque souveraine, améliorer la dynamique de la dette et favoriser les entrées de capitaux. La composition du Congrès est également plus favorable à la droite, ce qui pourrait faciliter la constitution de coalitions, même si le système politique brésilien reste fragmenté.

Cette perspective profiterait particulièrement aux valeurs domestiques sensibles aux taux, tandis qu'un real plus ferme serait favorable aux investisseurs étrangers mais pourrait pénaliser certaines entreprises exportatrices. Le marché devra toutefois rapidement passer du vote aux actes.

Les réactions du jour donnent déjà un avant-goût de cet optimisme : l'Euro perd 0,50% face au Réal brésilien. Côté actions, les indices MSCI Brazil et FTSE Brazil progressent de plus de 10% ce matin.

Le 25 octobre sera donc le véritable test. Une victoire de Flávio Bolsonaro pourrait encore alimenter le "trade" brésilien, mais une remontée de Lula dans les sondages risque tout aussi rapidement de provoquer un mouvement inverse. Le marché ne célèbre pour l'instant pas une politique économique déjà mise en oeuvre. Il parie sur celle qu'il espère voir arriver.