flatexDEGIRO lance un programme de prêt de titres pour investisseurs particuliers
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:01
L'initiative, menée en partenariat avec la fintech Sharegain, permettra à près de 1,5 million de clients de générer un revenu passif sur leurs portefeuilles de plus de 20 MdEUR d'actifs.
Le dispositif offre une transparence totale, une couverture collatérale de 105% ajustée quotidiennement et la possibilité de se retirer à tout moment. Les clients peuvent prêter actions, obligations et ETF en échange d'une rémunération, tout en conservant la liberté de vendre leurs titres à tout instant.
Selon le directeur général Oliver Behrens, cette initiative 'vise à donner aux clients des outils innovants pour créer de la valeur et renforcer leur autonomie'. Le déploiement sera progressivement étendu à d'autres marchés européens au cours des prochains mois.
