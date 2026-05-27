flatexDEGIRO bien orienté avec des propos favorables d'UBS

flatexDEGIRO prend 3,1% vers 33,3 EUR à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme son conseil "achat" et son objectif de cours de 43 EUR, une cible recelant 33% de potentiel de hausse pour le titre de la société spécialisée dans le courtage en ligne et les services bancaires.

"L'intérêt des investisseurs pour flatexDEGIRO se renforce, avec une forte dynamique de fréquentation et un positionnement en début de phase suggérant un potentiel de progression", estime la banque suisse dans le résumé de sa note, ajoutant que "la valorisation reste attractive".