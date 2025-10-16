 Aller au contenu principal
flatexDEGIRO AG a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 08:11

Selon les chiffres préliminaires non audités, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 est en croissance d'environ 18 % à près de 132 millions d'euros (T3 2024 : 112 millions d'euros).

Le résultat net a progressé d'environ 57 % pour atteindre environ 39 millions d'euros (T3 2024 : 25 millions d'euros).

Pour les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'élève à environ 410 millions d'euros (9 premiers mois de 2024 : 353 millions d'euros).

Le résultat net ressort à environ 121 millions d'euros (9 premiers mois de 2024 : 86 millions d'euros).

Compte tenu de la poursuite d'une forte croissance et d'une maîtrise des coûts efficace, flatexDEGIRO a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2025.

Le chiffre d'affaires annuel devrait désormais atteindre 530 à 550 millions d'euros (soit une hausse d'environ 10 % et 15 % sur un an). Les prévisions précédentes tablaient sur une hausse de 4 % à 8 % sur un an, pour un chiffre d'affaires annuel compris entre 499 et 518 millions d'euros.

Le résultat net devrait désormais atteindre 150 à 160 millions d'euros (+34 % à +43 % sur un an). Les prévisions précédentes tablaient sur une hausse de 15 % à 25 % sur un an, pour un résultat net compris entre 128 et 139 millions d'euros.

